قتل شخص وأصيب آخر في أثناء محاولتهما التسلل من الجانب السوري إلى الإسرائيلي عن طريق السياج الأمني في هضبة الجولان السوري المحتل، بحسب ما نقل موقع «تلفزيون سوريا».



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق، النار على رجلين وصفهما بالـ«مسلحين» جنوبي هضبة الجولان المحتلة قبل عبورهما الحدود من سورية، وقالت انه تمت إصابة الشخصين في الجزء السفلي من جسديهما، إلا أن أحدهما قتل، وتمكن الآخر من الهرب عائدا إلى سورية.



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر: «رصدت استطلاعات جيش الدفاع مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية» وزعم اقترابهما من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان المحتلة.