أزمة شديدة يمر بها الفنان محمد سعد لإنقاذ مسلسله «الحاج إكس لانس» الذي توقف بسبب انسحاب المخرج محمود كامل بعد أن قام بتصوير أسبوع كامل من حلقات العمل، بسبب اعتراضه على ضعف السيناريو الذي كتبه محمد سعد، حيث يرى المخرج انه في حاجة إلى تعديلات كثيرة في الكتابة، وفكرته غير واضحة، والهدف من المسلسل غائب، وبالطبع اعترض السيناريست ورفض التعديلات فانسحب المخرج، ليواجه المنتج أزمة لأنه مقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويتفاوض حاليا مع المخرج إبرام نشأت بديلا له لإنقاذ الموقف.



ومسلسل «الحاج إكس لانس» بمنزلة عودة سعد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام نحو 8 سنوات تقريبا، منذ مسلسل «فيفا أطاطا» الذي عرض عام 2014.