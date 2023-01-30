تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى أمس الأحد مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.



ولاتزال أوكلاند التي تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أشد قسوة أمس واليوم الاثنين ستشهده الجزيرة الشمالية. وأضافت أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب أيضا في حدوث سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.



وقالت السلطات أمس إن آلاف العقارات مازالت من دون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات من تلك العقارات.