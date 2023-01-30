شهد مزاد في الولايات المتحدة بيع قميص فريق ميامي، هيت الذي كان يرتديه النجم ليبرون جيمس في المباراة السابعة الحاسمة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2013، مقابل 3.68 ملايين دولار.



وأصبح بذلك ثالث أغلى قميص لعب يباع في دار سوذبي للمزادات.



ويأتي في المركز الأول قميص فريق شيكاغو بولز الذي ارتداه مايكل جوردان في منافسات نهائي دوري السلة الأميركي عام 1998، حيث جرى بيعه مقابل 10.91 ملايين دولار.



ويليه القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في المباراة التي سجل فيها الهدف الشهير «يد الرب» في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986 لكرة القدم، حيث جرى بيعه مقابل 9.28 ملايين دولار.