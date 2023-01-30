مريم بندق

يعرض جهاز متابعة الأداء الحكومي تجربته في الانتقال إلى الخدمات السحابية لمواكبة التحول الرقمي لضمان جودة الأداء من خلال فيديو توضيحي.



وقدمت الفيديو من إدارة نظم المعلومات بالجهاز موضي محمد المجبل، موضحة انه تم ترشيح الجهاز لعرض تجربته الناجحة في الانتقال إلى الخدمات السحابية ، وذلك في اللقاء الدوري الخاص باللقاء الجماعي لتراخيص ميكروسوفت للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وقالت المجبل، إن الجهاز من أوائل الجهات الحكومية التي انتقلت إلى الحوسبة السحابية لمواكبة التحول الرقمي ورؤية الكويت 2035 من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتحسين بيئة العمل وتطوير التطبيقات والتحول الرقمي لضمان جودة الأداء.