وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة (جابر الأحمد) بمنطقة الضجيج من طريق (6.5).

واستعرض المدير العام لبلدية الكويت م. احمد المنفوحي، في الاجتماع العادي ال12 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي ال13 للمجلس البلدي خمسة مشاريع تأتي في اطار برنامج عمل الحكومة.

وقال ان المشروع الاول يتمثل بالمركز التعليمي الثقافي الترفيهي في شارع عبدالله الأحمد وهو في طور تأهيل الشركات ليتم بعدها الطرح للتنفيذ بتكلفة قد تصل الى 500 مليون دينار وسيتم على خمس مراحل.

وأضاف انه دعما لرؤية (كويت جديدة 2035) قامت بلدية الكويت بالتعاون مع مكتب عالمي لإعداد التصاميم المبدئية للمشروع والحصول على اعتماد الدراسات المرورية وتقرير نطاق دراسة المردود الاجتماعي والبيئي.

وأوضح انه نظرا لأهمية المشروع ارتأت البلدية دعوة المستثمرين الراغبين في تصميم وترخيص وإنشاء وصيانة وإدارة واستثمار المشروع لتأهليهم وفق الأسس الواردة في كراسة التأهيل وسيتم الطلب ممن تأهل منهم تقديم عطائه متضمنا دراساته الفنية والاقتصادية المستوفية للشروط الواردة في وثائق طرح المزايدة.

وأشار الى ان المشروع الثاني يتمثل بتطوير خليج الصلبيخات الا ان هناك بعض العقبات مع المجلس الأعلى للبيئة على أحد المحاور الأساسية فيه مبينا أن البلدية تعمل على ايجاد حلول لتلك العقبات ومن ثم طرحه بنفس الآلية التي تعمل بها في مشروع عبد الله الأحمد.

وذكر ان المشروع الثالث هو المنطقة الاقتصادية في العبدلي والتي تهدف الى دعم مبادرات الاستثمار التي ستعمل على نمو الناتج المحلي لافتا الى أن هناك لوائح بناء تفصيلية مدرجة ويجري الآن العمل عليها.

وأشار الى ان المشروع الرابع يتمثل بالقضاء على ظاهرة السكن الاستثماري في مناطق السكن الخاص موضحا ان هناك اجراءات يتم التنسيق بشأنها للقضاء على تلك الظاهرة.

ولفت الى أن المشروع الاخير يتعلق بتطوير واجهة الجهراء البحرية لخلق هوية جديدة للمجتمع الكويتي وهو في طور الطرح الآن.