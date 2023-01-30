بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان والذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة وثلاثين شخصا والعديد من المصابين، مؤكدا سموه، رعاه الله، استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.