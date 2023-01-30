تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.