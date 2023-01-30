محمد راتب

زف مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. مشعل القريفة البشرى للمزارعين باعتماد الدعم عن شهور أبريل ومايو ويونيو عن ميزانية السنة المالية 2022، والتي ستكون في حساباتهم خلال أيام، مشيرا إلى قرب اعتماد الأشهر الثلاثة التالية يوليو وأغسطس وسبتمبر.



وكشف عن أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اعتماد دعم النخيل، مؤكدا حرص الهيئة على تحقيق الاكتفاء المحلي وتشجيع المزارعين للاستمرار في الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي وعدم التخلف عن ذلك بسبب كثرة الالتزامات والمصروفات.



وتابع بأن خطط الهيئة المستقبلية وضعت ضمن أولوياتها زيادة الدعم المالي للمزارع الكويتي والتوسع في تنظيم المهرجانات لتسويق المنتج المحلي في الأسواق التعاونية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.