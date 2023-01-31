

يعقوب العوضي



قدم اتحاد كرة اليد رسميا الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول ومنتخب الشباب بقيادة المدير الفني المصري مجدي أبو المجد ومدرب حراس المرمى محمد محمود، كما شرح مجلس الإدارة ممثلا بأمين السر قايد العدواني خطة الاتحاد المقبلة لإعداد المنتخبات الوطنية وتأهيلها، الذي قال: «قبل وضع ملامح خارطة الطريق الإعدادية للمنتخبات الوطنية علينا التكاتف وتوفير الدعم بجميع أنواعه من الأندية ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة الحكومية»، مطالبا بتفادي الوقوع في العراقيل المتكررة بسبب التفرغات لرياضية وهو أمر ينعكس سلبا على اللاعبين أثناء تمثيلهم للمنتخب بالبطولات الدولية وأيضا في المحافل المختلفة على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية.



وقد حضر المؤتمر الصحافي الذي عقد لتقديم المدربين في مقر اتحاد الكرة الطائرة في مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية مدير المنتخبات محمد الخميس ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي.



من جانبه، أكد مجدي أبوالمجد أن المهمة الحالية تنصب على إعداد منتخبات وطنية لها القدرة على المنافسة وتمثيل الكويت بالصورة اللائقة.



وأشاد أبوالمجد بكرة اليد الكويتية قائلا: «المعروف أن الأزرق قدم مستويات مميزة في مختلف مراحله السنية على مستوى القارة الصفراء بل وانتقل إلى العالمية واليوم نحن هنا لإعادة أمجاد اللعبة واستعادة الصعود على منصات التتويج من جديد».