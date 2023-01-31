

مبارك الخالدي



تنتهي مساء اليوم فترة الانتقالات الشتوية للموسم الحالي 2022-2023 والتي انطلقت بداية يناير الجاري، وقد استحوذ نادي الجهراء على الاهتمام المحلي والخليجي بتعاقده المثير للجدل مع النجم القطري حسن عبدالكريم في صفقة من العيار الثقيل، اذ من المتوقع ان تمتد تداعياتها إلى أطراف اخرى، وهي بلا شك صفقة نوعية ستثري الدوري المحلي.



وفي الأندية الأخرى تعاقد العربي مع التونسي بسام الصرارفي بعد الاستغناء عن المالي يعقوبا دومبيا، كما نجح في ضم أحمد حزام.

أما نادي الكويت فتعاقد مع التونسي ياسين العامري بديلا للعراقي شيركو كريم، ومدد تعاقده مع اللاعب المصري عمرو عبدالفتاح، وأبرم تعاقدا لمدة خمس سنوات مع ابن النادي اللاعب عبدالعزيز ناجي.



وفي القادسية وقعت الإدارة مع الاسباني من اصل فلسطيني ياسر حمد والفرنسي عبدالواحد سيسوكو والمالي إبراهيما تانديا واستعاد نجمه عبدالعزيز نصاري.



وفي نادي كاظمة تم التعاقد مع الغيني أبو بكر سيلا بديلا لمايكل اومو، وفي نادي النصر تم التوقيع مع الأردنيين انس العوضات واحمد سمير والبرازيلي غوستافو.