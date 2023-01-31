

أقيمت أمس قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في مقر الاتحاد الإسباني بالعاصمة مدريد.



وتأهلت 4 فرق لنصف النهائي وهي: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، وأوساسونا.



وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد بينهما، فيما يلتقي أوساسونا مع بلباو في مباراة نصف النهائي الأخرى.



ويقام هذا الدور على مباراتين بنظام الذهاب والإياب، وأوضح الاتحاد الإسباني عبر موقعه أن منافسات جولة الذهاب ستقام بين 28 فبراير و2 مارس بينما تقام جولة الإياب بين 4 و6 أبريل المقبل.

إلى ذلك، عجز ريال مدريد حامل اللقب عن استثمــــار أفضليتـــــه وفرصه واكتفى بالتعادل مع ضيفه القوي ريال سوسييداد 0-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في نتيجة تصب تماما في صالح برشلونة المتصدر الذي بات يتقدم النادي الملكي بفارق 5 نقاط.



ودخل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقاء باحثا عن إعادة الفارق الذي يفصله عن برشلونة إلى 3 نقاط بعد فوز الأخير على جيرونا 1-0، لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور ورفاقه عجزوا عن استثمار أفضليتهم والوصول الى شباك الحارس أليخاندرو ريميرو.



وكانت المباراة هامة جدا لسوسييداد الذي يتخلف بفارق 3 نقاط فقط عن مضيفه. وعزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على مضيفه أوساسونا 1-0.



وواصل أتلتيك بلباو بحثه عن فوزه الأول في 2023 ومني بهزيمة ثالثة تواليا، وجاءت على يد مضيفه سلتا فيغو بهدف سجله ياغو أسباس (71) في لقاء غاب عنه إينياكي وليامس، ليتوقف مسلسل المباريات المتتالية التي خاضها الغاني - الإسباني في الدوري مع النادي الباسكي إن كان بديلا أو أساسيا عند 251.



واضطر وليامس إلى الغياب بسبب الإصابة وفق ما أفاد النادي الباسكي، موضحا على تويتر أن «السلسلة المذهلة من المباريات المتتالية التي خاضها إينياكي وليامس وصلت الى نهايتها»، لكنه سيبقى طويلا صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية والذي كان مسجلا سابقا باسم المدافع السابق لريال سوسييداد خوان أنتونيو لارانغا (203) قبل أن يحطمه ابن الـ 28 عاما في أكتوبر 2021.