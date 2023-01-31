

يحيى حميدان



يعمل الجهاز الطبي في فريق الكرة بنادي خيطان على تجهيز عناصره الأساسية المتمثلة في الحارس علي فاضل ودغيم الرشيدي والبرازيلي وليام كورديرو والأردني خالد عصام للحاق في مباراة الشباب المرتقبة الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 10 من دوري «زين» للدرجة الأولى. ويعاني الرباعي من اصابات طفيفة ومتفاوتة، حيث دخل فاضل ودغيم مرحلة التجهيز البدني الأخيرة، فيما ينتظر وليام وعصام نتائج الأشعة التي خضعا لها لتحديد حجم الإصابة التي يعانيان منها.



الى ذلك، يلعب خيطان مباراة تجريبية أمام التضامن على ملعب الطرف الثاني عند الساعة 5:30 من مساء اليوم.



في غضون ذلك، لم تنجح مفاوضات «الأحمر والأسود» مع لاعب الجهراء عثمان الشمري لتمسك ناديه بخدماته، فيما تأمل إدارة النادي في ضم أحد حراس المرمى المحليين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية اليوم لتعويض غياب الحارس أحمد الدوسري الذي سيخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في الأسبوع المقبل وهو ما يعني غيابه عن جميع منافسات الموسم الحالي بعدما تعرض للإصابة في أبريل الماضي.