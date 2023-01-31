

شكلت نقابة وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أعضاء مجلس إدارتها للدورة النقابية 2023-2027 خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين وتم خلاله توزيع المناصب التي جاءت كالآتي:



محمد الذايدي رئيسا لمجلس إدارة النقابة، وفجر الهاجري نائب الرئيس، وحمد العجمي أمين السر، وآلاء البعنون أمين الصندوق، وعضوية عبدالله العتيبي وناصر العنزي ونادر المطيري.



يذكر ان انتخابات نقابة «كونا» أجريت مساء الخميس الماضي لعضوية مجلس إدارة النقابة لمدة 4 سنوات قادمة وشارك في عملية الاقتراع التي بدأت منذ الصباح ـ بحضور السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العازمي ـ 150 من إجمالي 169 عضوا مسجلا في النقابة حيث إنها المرة الأولى بتاريخ النقابة التي تقام فيها الانتخابات فيما كانت المجالس السابقة يتم تشكيلها بالتزكية.