أكدت رئيسة لجنة حكام البطولة الدولية لفروسية قفز الحواجز التي أسدل الستار عليها السبت الماضي في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، الحكمة الدولية الكويتية شارون القعود أن الكويت نجحت بامتياز في تنظيم البطولة وأيضا نجحت في المنافسات، حيث أثبت فرسان الكويت علو كعبهم بالسيطرة الكاملة على نتائج البطولة في كل الأشواط وعلى مدار أيام البطولة الثلاث، وتوجها في النهاية الفارس الدولي بطل آسيا علي الخرافي بفوزه بشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم بعد منافسة قوية مع البطل الكويتي عبدالله العوضي.



من جانبه، أوضح الحكم الدولي الأردني علي الشريف أن الكويت نجحت بامتياز في تنظيم بطولة دولية بمشاركة كبيرة من الفرسان الدوليين، وما يميز الكويت وجود عناصر كثيرة من الفرسان الصغار سيكون لهم مستقبل قوي في قفز الحواجز.