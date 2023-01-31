

أصيب 15 عنصرا من الشرطة بجروح، جراء استهداف حافلة تقلهم اليوم بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق ـ درعا.



وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إنه بعد تنفيذ مهام العناصر في درعا وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدفت عبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق ـ درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصرا بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة.



وأضافت الوزارة: «إن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشاف»، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد باصات المبيت التابعة بعبوة ناسفة، مشيرا إلى أن العناصر الذين جرى استهدافهم يعملون على معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن.