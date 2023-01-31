تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا في فرنسا عشية تعبئة جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.



وينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.



وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد المقرر اليوم بنفس زخم الإضراب الأول في 19 الجاري الذي ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم لإصلاح نظام التقاعد، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.



وأعلن الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي ان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن «لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة». وسيشمل الإضراب الجديد مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة «اير فرانس» إلغاء رحلة واحدة من أصل 10 قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.



وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات الفرنسية إلى توقع مشاركة 1.2 مليون شخص على الصعيد الوطني «بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعا أو مسيرة مرتقبة».



ولاتزال الحكومة حازمة في موقفها، حيث أعلنت أنها ستنشر 11 ألفا من عناصر الشرطة والدرك بينهم 4 آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات.



وأكدت اليزابيث بورن مؤخرا أن هذا الإصلاح «غير قابل للتفاوض» فيما اتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية بالسعي الى «بث الفوضى في البلاد».



وبدأ النواب درس مشروع القانون ضمن اللجنة البرلمانية، على أن يرفع إلى الجمعية الوطنية اعتبارا من 6 فبراير المقبل.



وعلى جبهة اليمين المتطرف، حذرت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن رئيسة الوزراء من «المضي بعيدا» في موقفها «لأنه بحسب منحى الأمور فإن التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلا».



كما انتقدت أحزاب سياسية أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة.



ويفتقر إيمانويل ماكرون الى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.