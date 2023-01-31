كشف تقرير «كامكو إنفست»، أن القيمة التقديرية لمشاريع الكويت قيد الإعداد تبلغ 156.2 مليار دولار وفقا لميد، وفيما يتعلق بقطاعات المشاريع المستقبلية قيد الإعداد، هناك 58% من المشاريع المستقبلية في الخليج قيد الإعداد ضمن قطاع البناء والتشييد، ويأتي كل من قطاعي النقل والكيماويات في المرتبة الثانية والثالثة بنسبة 12% و8%، على التوالي.



ولفت التقرير إلى انه من المتوقع أن يشهد سوق المشاريع في دول التعاون نموا قويا خلال 2023، ومن المتوقع أن تشهد السعودية والإمارات، وهما أكبر سوقين من أسواق المشاريع على مستوى المنطقة، نموا يصل إلى نسبة 20% خلال العام 2023، وفقاً لـ «ميد».



كما تتوقع ميد أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نموا بمعدلات أعلى من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تعتبر قطر هي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد تراجع وتيرة ترسية المشاريع خلال العام 2023 حيث تعيد الدولة تقييم مشاريعها التي ستقوم بترسية أعمالها بعد انتهاء بطولة كأس العالم.