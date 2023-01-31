افتتح القائم بأعمال محافظ شبوة اليمنية علي الكندي مركزا طبيا لرعاية الأم والطفل يستفيد منه 25 ألف شخص بمدينة عتق بتمويل محسنين كويتيين تحت إشراف بيت الزكاة الكويتي.



واعرب الكندي، في تصريح للصحافيين على هامش حفل الافتتاح، عن التقدير للدعم الكريم والجهود الطيبة من الاشقاء في الكويت التي دائما ما تسعد اليمنيين بمثل هذه المشاريع الحيوية.



وأوضح أن محافظة شبوة بحاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع النوعي الذي يتخصص في رعاية الأم والطفل ويقدم خدمات صحية متميزة.



وأعرب عن شكر وتقدير السلطة المحلية في شبوة لدولة وحكومة وشعب الكويت على هذا العطاء الإنساني الطيب والمثمر والمؤثر في حياة الناس.



من جانبه، قال رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية المنفذة للمشروع رائد ابراهيم في تصريح لـ «كونا» إن المشروع يشمل بناء وتجهيز مركز طبي متكامل لرعاية الأم والطفل بطاقم طبي نسائي متخصص بتمويل من وقف المرحوم محمد ملا التركيت وإشراف بيت الزكاة الكويتي.



وأضاف أن المركز يتكون من عيادات لعلاج الأطفال وعلاج سوء التغذية والتطعيم وتنظيم الأسرة وعيادة النساء والولادة وخدمات التوليد وتقديم العلاجات المجانية وملاحق أخرى كالمختبر وصيدلية وغرفة الإدارة ومخزن.



وأشار إلى تزويد المركز بمنظومة شمسية متكاملة تضمن استمرار التيار الكهربائي للمركز بشكل دائم ومن دون تكلفة.