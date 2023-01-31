قدمت نماء الخيرية التابـعـــة للإصـــلاح الاجتماعي سلالا غذائية ومساعدات متنوعة لأكثر من 400 لاجئ سوري، كما قدمت الكسوة لأكثر من 600 لاجئ في عدد من مخيمات منطقة عرسال الحدودية شمال شرق لبنان. وقال مدير إدارة الإغاثة في الجمعية خالد الشامري: إن السلة الواحدة تحتوي مواد غذائية تكفي الأسرة لمدة شهر، لافتا إلى أن المساعدات تضمنت مواد للتدفئة وبطانيات لإعانة اللاجئين في عرسال التي يتسم فصل الشتاء فيها بقساوته.



وبين الشامري أن باب التبرع أمام أهل الخير مازال مفتوحا للمشاركة في حملة «كن عونا لهم»، مؤكدا أن المشروع تجوز فيه الزكاة، ويمكن التبرع عن طريق موقع نماء الخيرية https://www.namaakw.net/7u289، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 1888833 المخصص لاستفسارات الداعمين وتبرعاتهم.