صاحب السمو بعث ببرقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة عيد ميلاده



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان، والذي أسفر عن سقوط أكثر من خمسة وثلاثين شخصا والعديد من المصابين، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاد جلالته، متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.