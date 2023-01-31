تسلّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ومنها مخرجات القمة العربية التي عقدت في الجزائر.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لمبعوث الرئيس الجزائري المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية السفير عبدالحميد عبداوي أمس الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



كما تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



رسالة خطية بالأوضاع الراهنة في فلسطين



من جهة أخرى، تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين الشقيقة د.رياض المالكي تتعلق بالأوضاع الراهنة في فلسطين وآخر مستجدات القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم العبدالله سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب أمس الاثنين في ديوان عام وزارة الخارجية. وجدد العبدالله خلال اللقاء إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الأبرياء العزل، مدينا كذلك الانتهاكات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساته، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما جدد دعوة الكويت للمجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، لاسيما في القدس ومقدساتها، محذرا من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة.



من جانبه، أثنى السفير طهبوب على مواقف الكويت المبدئية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ونضاله لأجل دولة فلسطين وحصول شعبها على حقوقه المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.