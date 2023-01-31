سموه هنأ ملك الأردن عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جهة اخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الانتحاري داخل مسجد في مدينة (بيشاور) شمال غربي باكستان، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء العاجل.



من جهة اخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة عيد ميلاد جلالته، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة ودوام العافية.