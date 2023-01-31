

توج بنك وربة مجددا نجاحاته المتحققة في مجال الخدمات المصرفية بحصوله على جائزة «الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية الأكثر ابتكارا للشركات - الكويت 2022 من Global Business Outlook، وقد جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناء على العديد من من الإنجازات والنجاحات التي حققها، ومن أبرزها مواكبة البنك لأحدث الحلول المصرفية الرقمية التي يكون فيها البنك أقرب لعملائه من قطاع الشركات وما يقدمه من أداء متميز ونمو في عملياته المصرفية الرقمية المتصاعدة وتجربة العملاء المصرفية والابتكار والاستدامة للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتطوير في عام 2022.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك وربة فيصل النصار عن سعادته البالغة بهذه الجائزة قائلا: فخورون بهذه الجائزة الجديدة التي تأتي تكليلا لسعينا المتواصل نحو الاستثمار في تقنية المعلومات والخدمات المصرفية الرقمية لتصبح تجسيدا حقيقيا لجهود البنك الدؤوبة نحو توفير أفضل الخدمات المصرفية التي تتميز بأعلى درجات الأمان والتقنيات الحديثة في القطاع المالي.



وتابع: إن التميز الملحوظ والتفوق الذي تتسم به الخدمات المصرفية جزء من استراتيجية بنك وربة لتوظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية وتطور منتجاته وخدماته المصرفية الإلكترونية وتبوءه مكانة ريادية في القطاع المصرفي لقطاع الشركات، مضيفا أن «وربة» تمكن من طرح خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية لقطاع الشركات ساهمت بشكل كبير بتعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلبا أول للعملاء قطاع الشركات.



وأشار النصار إلى أن «وربة» قام بتزويد عملائه بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، في الوقت الذي يمنح به العملاء الأريحية والسهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهي، الأمر الذي عمل على زيادة وارتفاع غير مسبوق في قاعدة عملائه الذين يستخدمون الحلول المصرفية الإلكترونية سواء عبر موقع البنك الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو من خلال خدمات تطبيق وربة على الهواتف الذكية.