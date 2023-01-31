

القاهرة - خديجة حمودة



ثمّن وزير الخارجية سامح شكري علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



وقال شكري - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي بالقاهرة، امس - «إن المباحثات التي عقدت عكست بجلاء التقارب الواسع في المصالح الاستراتيجية بين البلدين، والاتساق الكبير في الرؤى تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضا الإمكانيات الهائلة لتطوير شراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات».



وأشار إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأميركي، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات بقدر التوافق القائم بين رؤى البلدين، سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية.



وأضافت شكري أن مصر تعول كثيرا على التعاون المشترك بين البلدين في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لدفع الجهود التنموية والعمل على تحقيق الاستقرار وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ووفق المصالح المشتركة.



وأوضح أن المباحثات مع وزير الخارجية الأميركي تناولت العديد من القضايا المهمة، من بينها قضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة أطراف الخلاف، بما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري.



ولفت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى العديد من القضايا، من بينها قضيتا ليبيا والسودان، كما شدد على أهمية العمل المشترك بين البلدين لمواجهة كافة التحديات، وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن ضرورة العمل من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الحالي بمناسبة مئوية تدشين العلاقات الديبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.



كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأميركية وتعزيز العمل المشتركة لمواجهة كل التحديات والصعوبات الراهنة، منوها بالاستمرار في الاتصال الوثيق مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، واصفا المباحثات التي أجراها مع نظيره الأميركي بـ «المثمرة».