غرمت السلطات الصينية مدونة بمبلغ 125 ألف يوان (18.5 ألف دولار)، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهى تتناول القرش الأبيض الكبير، مما أثار انتقادات على شبكة الإنترنت.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين في إقليم نانتشونغ جنوب غرب سيشوان القول إن المدونة انتهكت قوانين حماية الحياة البحرية في الصين، عندما اشترت الحيوان في ابريل العام الماضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.



وقال المسؤولون إن المدونة«جين» دفعت 7700 يوان على أحد مواقع التسوق من أجل شراء القرش الأبيض الكبير، الذي يصنفه الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة بأنه من الفصائل المعرضة للانقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة.