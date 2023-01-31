قالت الشرطة التشيكية، إن سيارة أجرة متوقفة تحركت بالخطأ من دون وجود سائق على متنها فدهست امرأة شابة في أحد شوارع العاصمة براغ أمس الإثنين.



وقد فارقت المرأة (23 عاما) الحياة في مكان الحادث، بعد أن سحقتها السيارة في جدار أحد المتاجر، رغم تقديم مساعدة طبية عاجلة لها. وبعدما بدأت السيارة تنزلق في الشارع المنحدر، اصطدمت بشكل طفيف مع ترام، مما منحها سرعة إضافية. وقد دهست المرأة بعد انحدارها لمسافة 100 متر.



وقد فتح قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة السبب في بدء تحرك السيارة المتوقفة من تلقاء نفسها. ووقع الحادث على بعد كيلومتر واحد من قلعة براغ وهي نقطة جذب سياحي في العاصمة.