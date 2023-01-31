

مبارك التنيب



أصيب وافد باختناق إثر اندلاع حريق عصر امس بإحدى العمارات في منطقة حولي قبل السيطرة عليه من قبل رجال إطفاء مركزي السالمية وحولي.



ووفق مصدر اطفائي، فإن بلاغا ورد لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق بعمارة في منطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي السالمية وحولي الى موقع الحريق، حيث تبين اندلاع النيران في شقة بالدور الرابع في عمارة مكونة من 6 أدوار وانتشار الدخان في جميع الأدوار بسبب امتداد النار في محتويات الشقة بسرعة، فتم اخلاء العمارة من السكان ومن ثم انقاذ وافد حاصره الدخان في الدور العلوي حيث أصيب باختناق وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى مبارك الكبير، وقد باشر رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وإخماده خلال وقت قياسي قبل امتداده الى المباني المجاورة.