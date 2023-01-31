أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف التفجير الإرهابي الانتحاري، الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور بباكستان، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء إثر التفجير.



وأكد الحجرف وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) وقوف مجلس التعاون مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مشيرا إلى موقف مجلس التعاون الثابت تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، معربا عن استنكاره هذه الجريمة النكراء التي تتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.



وأعرب الحجرف عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.



في سياق متصل، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الانتحاري.