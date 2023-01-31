أصيب شخص بجروح في هجوم بسكين نفذه رجل داخل محطة مترو في حي المؤسسات الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر «هجوم بسكين في محطة شومان. التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم».



من جهتها، قالت الشرطة الفيدرالية لوكالة «فرانس برس»، إن شخصا أصيب بجروح في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، من دون مزيد من المعلومات عن دوافع المهاجم.



وشاهد صحافي في وكالة «فرانس برس» تصادف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساء عددا من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصة في محطة مترو شومان التي تبعد عشرات الأمتار من مقر المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.



ورأى الصحافي امرأة تناشد الركاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلح بسكين في الداخل.