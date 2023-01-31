

نتيجة للتعاون المثمر بين بنك بوبيان وجامعة الكويت، شهدت الفترة الماضية تكثيف مبادرات نقل الخبرات والمعرفة الفنية والعملية بين البنك والجامعة، حيث حاضر العديد من قادة البنك في الجامعة للتحدث عن تجاربهم المصرفية والتطرق إلى أحدث التوجهات والتقنيات المتبعة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاشية مع هيئة التدريس وطلبة الماجستير وطلبة الجامعة بصورة عامة.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد تعليقا على ذلك: يحرص بنك بوبيان على انتهاز جميع فرص التعاون التي تعزز تأهيل وتطوير كوادرنا الوطنية الشابة، ونقل خبراتنا إليهم إيمانا من بوبيان بأنهم مستقبل الكويت المشرق.



وأوضح الحماد ان بنك بوبيان قد عزز التعاون مع جامعة الكويت العريقة ووجه الجهود نحو نقل هذه الخبرات بصورة محترفة تحت الإدارة الأكاديمية للجامعة، وذلك من خلال عدة مبادرات، بدأت بجلسات نقاش مفتوحة مع مختلف الكوادر الأكاديمية للجامعة بدءا من هيئة التدريس ومرورا بطلبة الماجستير وانتهاء بطلبة الجامعة بصورة عامة.



وأضاف: أهم ما يميز هذه الجلسات انها شهدت تمثيلا وحضورا مميزا لبنك بوبيان على مستوى القيادات العليا، حيث حاضر كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل الماجد الذي تحدث عن رحلة ونجاح بنك بوبيان، والرئيسين التنفيذيين للبنك، عبدالله التويجري وعبدالسلام الصالح متحدثين عن تجربتهم الشخصية في القطاع المصرفي عموما وعن تجربتهم في بوبيان بشكل خاص، بجانب العديد من قيادات البنك مثل رئيس مجموعتي البيانات وتكنولوجيا المعلومات عبدالله خليفة النصف.



من جانبه، قال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.عادل الوقيان ان هذه اللقاءات تأتي لتسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم طلبة الكلية بشكل عام ومحاولة من الكلية لربط المحتوى الأكاديمي بالواقع العملي وإبراز أمثلة محلية ناجحة لدعم وتحفيز الطلبة وإظهار قدوات تحمس الطلبة للإبداع والاستمرار في عالم الاستثمار.



من جانبه، قال المدير التنفيذي بمجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: نود أن نشكر جامعة الكويت وقياداتها على التعاون معنا لإضافة قيمة من خلال نقل معرفتنا وخبراتنا سواء إلى هيئة التدريس الموقرة أو إلى طلبة الجامعة على مختلف المستويات الدراسية، في ظل حرص قيادات البنك على نقل تجاربهم الشخصية بالإضافة إلى تجربة البنك وريادته المصرفية، وخصوصا على صعيد الخدمات والمنتجات الرقمية عالميا.