توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم الثلاثاء، محذرة من نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية قد تزيد سرعتها عن 70 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لاكثر من 7 قدم.

أما ليلا سيكون الطقس باردا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية 22 - 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 15 درجة مئوية.