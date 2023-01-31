أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية ستنهي حالة الطوارئ الصحية العامة حول جائحة "كوفيد 19" التي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات في 11 مايو القادم.

وذكر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في بيان مساء أمس الاثنين، إن "خطة الإدارة الأميركية في الوقت الحالي تتمثل في تمديد إعلانات حالتي الطوارئ الصحية والوطنية إلى 11 مايو ثم إنهاء كلتا الحالتين في ذلك التاريخ".

وأوضح البيان "ان استمرار إعلانات الطوارئ حتى 11 مايو لا يفرض أي قيود على الإطلاق على السلوك الفردي فيما يتعلق ب(كوفيد 19) مثل الالتزام بالقناع أو اخذ اللقاحات".

وشدد البيان على أن "الإنهاء المفاجئ لإعلانات الطوارئ من شأنه أن يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية للولايات والمستشفيات ومكاتب الأطباء والأهم من ذلك لعشرات الملايين من الأمريكيين".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت حالة الطوارئ العامة حول جائحة فيروس "كورونا" لأول مرة في يناير 2020 وظلت تجددها منذ ذلك الوقت إلى الآن مع استمرار حالات الإصابة بالفيروس والتأثيرات المختلفة للجائحة على جوانب متعددة من الحياة.