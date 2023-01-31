عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية، قراراً يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة العربية وبالعكس اعتبــارا مــن يــــوم الأحد المقبل الموافق 5 فبراير حتــى نهاية دوام يـــوم الخميس الموافق 16 فبراير لـريـاض الأطفـال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة.

وأضافت الوزارة في قرارها الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه، بأنه يسمح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصـفـوف مـن العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص (الأهلية ) العربية إلى مدارس التعليم العام فقط بشـرط مطابقة مواد الاختيار الحر.

وشددت على منع نـقـل طـلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصـفـوف مـن العاشـر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم العام إلى مدارس التعليم الخاص (الأهلية ) العربية على أن يكون النقل حسب الشواغر المتوفرة بالمنطقة التعليمية.