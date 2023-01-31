بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة (خوي) شمال غربي إيران وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.