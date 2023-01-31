أمن الوطن وحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة والجرائم بتعدد أنواعها وأشكالها ومن الآفات والسموم المدمرة أمانة في أعناقكم

تطبيق القانون على الجميع دون تعسف أو تشديد ومراعاة الحالات الإنسانية والتعامل معها بروح القانون والحس الإنساني

الأمن والأمان هما أساس النهضة والتقدم والتطور السليم وبفقدهما تفقد الأوطان جميع سبل الاستقرار والعيش الكريم

منصور السلطان



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أن منتسبي وزارة الداخلية يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية العليا تقديرا لدورهم المهم، ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في سبيل حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



جاء ذلك في كلمة الشيخ طلال الخالد بمناسبة رعايته وحضوره مراسم ترقية 100 ضابط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، إذ بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري وبعدها قلد الضباط رتبهم الجديدة. ونقل الشيخ طلال الخالد للضباط المرقين تحيات وتهاني صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده، حفظهما الله ورعاهما، بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم هذه الثقة الغالية، مشيرا الى حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - على متابعة شؤون ابنائه منتسبي وزارة الداخلية وتوجيهاته المباشرة، والتي تمثل لنا خارطة طريق، نهدف من خلال تنفيذها إلى تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف لمنتسبي القطاعات العسكرية في البلاد وذلك بتوفير بيئة العمل المحفزة لهم، والعمل على منحهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، من ترقيات وعلاوات وامتيازات، فهم العيون الساهرة والسواعد القوية المتأهبة، لحفظ أمننا، وسلامة شعبنا، وردع كل من تسول له نفسه العبث بمجتمعنا.



وذكر ان أمن الوطن وحماية المجتمع، من السلوكيات المنحرفة والجرائم بتعدد أنواعها وأشكالها، ومن الآفات والسموم المدمرة، لحماية مستقبل شباب الوطن، أمانة في أعناقكم، داعيا الضباط المرقين لأن يكونوا أهلا لحمل هذه الأمانة، واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل من أجلها.



كما حثهم على تطبيق القانون على الجميع دون تعسف أو تشديد، ومراعاة الحالات الإنسانية والأخذ بالظروف والمواقف الاستثنائية، والتعامل معها بروح القانون، والحس الإنساني، والحلم الأخلاقي، وسعة الصدر وبعد النظر وذلك للتسهيل على أهل الكويت، وعلى كل من يقيم على هذه الأرض محترما لقوانين الدولة وملتزما بأحكامها.



وأوصى الضباط المرقين بمراعاة مرؤوسيهم ودعمهم وتشجيعهم، فلا عمل ينجح دون تكاتف جميع الجهود، ولا تعاون مثمرا يتحقق، دون تفهم ومراعاة للظروف والامكانات والحدود، وان يضعوا دائما مخافة الله عز وجل نصب أعينهم ومصلحة الكويت في مقدمة أولوياتهم، مؤكدا أن الأمن والأمان هما أساس النهضة والتقدم والتطور السليم، وبفقدهما تفقد الأوطان جميع سبل الاستقرار والعيش الكريم، سائلا الله عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.