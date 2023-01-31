ثامر السليم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، أن اجتماع مجلس جامعة الكويت سيعقد منتصف الشهر الجاري برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي وأعضاء مجلس الجامعة، مشيرة إلى أن أبرز ما سيتم التطرق إليه تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بعد رد إدارة الفتوى والتشريع على أن قرار تشكيل لجنة لاختيار مدير للجامعة من خارجها غير مشروع وأن الحق الأصيل لمجلس الجامعة وليس لمجلس الجامعات الحكومية في تشكيلها.

ولفتت إلى أن أبرز ما سيتضمنه بنود الاجتماع اعتماد التقويم الجامعي بالإضافة إلى اعتماد عدد من الترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة العلمية والأدبية.