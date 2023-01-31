أسامة أبو السعود

أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أنها حققت أكثر من 80 انجازا خلال عام واحد منذ انتخاب مجلس إدارتها الحالي يناير الماضي 2021 .

وعددت النقابة انجازاتها عبر فيديو مصور تلقت "الأنباء" نسخة منه يحوي العديد من تلك الانجازات لصالح عمال الشركة .

ومن تلك الانجازات الموافقة على احتساب بدل المناوبة وبدل الدوام غير المنتظم أثناء تمتع العامل بالإجازة السنوية أو الاجازة المرضية فقد تم التعميم على المجموعات والفرق بهذا الشأن بعد مطالبة النقابة .

وتابعت النقابة "تغيير نظام تعديل أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى في ذات مجال الوظيفة وذلك بتعديل أوضاعهم من دون الحاجه إلى اعلان وبعد اجتياز الاختبارات المقررة .

واضافت نقابة ال koc في انجازاتها " تعديل حسبة القرض الشخصي النهائية بإزالة خصم التأمينات الاجتماعية من الحسبة ، بما يترتب عليه زيادة المبلغ المستحق للقرض .

واستطردت: "جاري العمل على استحداث خيار في نظام الآلي oracle يتيح للعاملين التقدم بطلب القرض الشخصي من خلاله بعد مطالبة النقابة بذلك".

واشارت الى انه تم رفع مواصفات السيارات للعاملين بالشركة وتم اعتماد تخصيص السيارات بمواصفات عالية للعاملين على الدرجات 16 وما فوق .

واضافت "إعادة هيكلة مجموعة الإطفاء والآلية المتبعة لترقيات وإعادة توزيع القوى العاملة على جميع مراكز الإطفاء نتج عنها استحداث عدد 89 ترقيه في المجموعة .

وزادت النقابة: " وكذلك استحداث عدد (2) شاعر مسمى كبير آمري إطفاء واستحداث عدد (18) شاعر مسمى مساعد آمر إطفاء و(30) شاعر مسمى موجة رجال إطفاء و(35) شاعر مسمى مشغل معدات إطفاء .

وتابعت: " إعادة هيكلة وظائف مجموعة عمليات المختبرات نتج عنها استحداث عدد (48) استحداث عدد (9) شواغر مسمى كبير فني مختبر في مجموعة عمليات المختبرات .

واضافت: " استحداث عدد (39) شاعر مسمى فني مختبر أول في مجموعة عمليات المختبرات .

ومن تلك الانجازات استثناء أصحاب الشهادة الثانوية العامة من متطلب الوظيفة للترقية في مجموعة عمليات المختبرات بعد مطالبة النقابة بذلك ، وغيرها من الانجازات الاخرى …