

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أمس أنه ضم البرتغالي الدولي جواو كانسيلو بعقد إعارة من مان سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم. ويتضمن العقد بندا يتيح لبايرن ميونيخ ضم اللاعب بعقد نهائي في الصيف.



وقال عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة حسن صالح حميديتش: «جواو لاعب نفكر فيه منذ فترة، لأننا نقدر إمكانياته بشكل كبير. هو مناسب بشكل مثالي لنا بسبب أسلوبه الهجومي في اللعب وديناميكيته، كما أن عقليته وخبرته تتناسب بشكل جيد للغاية مع فريقنا».



هذا، وعاود المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني التمارين مع الكرة مع فريقه بايرن ميونيخ قبل أسبوعين من الموقعة المنتظرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على ماينتس اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ألمانيا، فيما يلتقي كذلك لايبزيغ مع هوفنهايم في مباراة أخرى.