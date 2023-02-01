

يستضيف مان يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» نظيره نوتنغهام فورست اليوم في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، في لقاء يبدو في متناول أصحاب الأرض الذين عادوا منتصرين من ملعب المنافس بثلاثية نظيفة ذهابا.

ويسير «اليونايتد» رابع ترتيب الدوري بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني إريك تن هاغ، وسيدخل لقاء اليوم بعد 3 أيام من انتصاره 3-1 على ريدينغ (الدرجة الثانية) بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.



لكن في ظل الانتصار الكبير الذي حققه مان يونايتد على فورست ذهابا، ربما يلجأ المدرب إيريك تن هاغ لإراحة لاعبيه الأساسيين، ومنح الشباب والبدلاء فرصة اختبار قدراتهم اليوم.

وسيغيب لاعب الوسط كريستيان إريكسن عن مان يونايتد لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابته في الكاحل، ما يوجه ضربة لآمال النادي في الفترة المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز. واستبدل اللاعب الدنماركي، البالغ عمره 30 عاما، خلال فوز يونايتد 3-1 على ريدينغ.



وقال النادي في بيان أمس «من المرجح أن يغيب حتى قرب نهاية أبريل أو بداية مايو».



من جهته، اعترف مدرب فورست ستيف كوبر بأنه سيذهب إلى «أولد ترافورد» بحظوظ قليلة، وقال: «نتيجة الذهاب كانت محبطة لنا بالتأكيد.

راشفورد من أكثر اللاعبين المتألقين في البلاد بالطبع، لكن السماح بما فعله ليس جيدا. سنحاول التعبير عن أنفسنا، والرد بتقديم عرض قوي بصرف النظر عما ستسفر عنه النتيجة».



وفي مسابقة كأس إنجلترا، بلغ وست هام يونايتد الدور الخامس من المسابقة بفوزه على مضيفه دربي كاونتي من المستوى الثالث «ليغ وان» 2-0، ليضرب موعدا مع مان يونايتد وفق ما أسفرت القرعة قبل المباراة. وسجل هدفي اللقاء جارود بوين (10) وميكايل أنتونيو (50).



وسيتوجه فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز الى أولد ترافورد لمواجهة فريقه السابق مان يونايتد في الدور الخامس (أو ثمن النهائي) وفق ما أسفرت القرعة قبل المباراة.