

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت الكويت بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب على ملعبي الرباط وطنجة، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة افتتاح المونديال بمباراة الاهلي المصري واوكلاند سيتي النيوزيلندي، وهي المشاركة الثامنة للاهلي في البطولة، والتاسعة للفريق النيوزيلندي.



ويشارك في البطولة ريال مدريد بطل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، والوداد البيضاوي المغربي بطل افريقيا، ووصيفه الأهلي المصري الذي دعي للمشاركة نظرا لخوض الوداد صاحب الأرض البطولة بصفته مستضيفا.

والهلال السعودي بطل آسيا 2021، وعن كونكاكاف يشارك سياتل ساوندرز الأميركي، فيما يخوض أوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته بطلا لأوقيانيا.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند مع سياتل ساوندرز السبت المقبل والذي سيشهد أيضا مباراة الوداد المغربي مع الهلال السعودي، والفائز فيها سيلتقي مع فلامنغو البرازيلي 7 فبراير الجاري.



وتشهد البطولة سابقة تحكيمية بعد موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، باجراء تجربة ستسمح للمشجعين بالاستماع إلى الحكام يشرحون قراراتهم اثر اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (VAR).



ومن المتوقع، أن تكون قائمة الأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، الدفاع: علي معلول ومحمد أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

وسط الملعب: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر. الهجوم: برونو سافيو ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.



وأعلن د. أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق جاهزية محمد هاني وحسين الشحات وحمدي فتحي للمواجهة.



الى ذلك، رحب السفير المصري في المغرب ياسر عثمان برئيس بعثة الاهلي محمود الخطيب واعضاء البعثة، وحرص على حضور تدريبات الفريق، وقال في تصريحات تلفزيونية ان مكان إقامة الأهلي ممتاز ومناسب، والملعب الذي يستضيف التدريبات جيد، لكن الطقس متقلب في ظل وجود أمطار، وهو أمر معتاد في هذا التوقيت من العام.



وأضاف ان تذاكر المباريات يتم حجزها إلكترونيا، وسيحضر بعض المشجعين المصريين إلى المغرب لمؤازرة الفريق الأحمر، كما أن الجماهير المغربية ستدعم الأهلي في أولى مبارياته، والجانب المغربي يقدر بشكل كبير مؤازرة الجماهير المصرية لأسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة بقطر.



ومحليا، تعادل البنك الاهلي مع غزل المحلة 2/2 في ختام مباريات الجولة 16 للدوري المصري.