

يستضيف ملعب «بينتو فيامارين» مواجهة من العيار الثقيل اليوم، حيث تقام عليه مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، المؤجلة من المرحلة الـ 17 ضمن الدوري الإسباني.



برشلونة يدخل المباراة وعينه على تحقيق فوز يؤمن له الابتعاد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، واستغلال تعثر ريال مدريد أمام ريال سوسييداد في الجولة الماضية بأفضل طريقة ممكنة.

ويتصدر برشلونة بالفعل ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الوصيف، ويأمل في زيادة هذا الفارق أمام ريال بيتيس.



أما ريال بيتيس، فيطمح إلى دخول المربع الذهبي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وبالتأكيد مواجهة برشلونة قد تساعده على ذلك. ريال بيتيس يحتل المركز السادس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الرابع.



وفي ختام المرحلة الـ 19، أهدر فياريال فرصة ذهبية لتضييق الخناق على اتلتيكو مدريد الرابع واللحاق به وذلك عقب خسارته المخيبة في عقر داره امام رايو فايكانو 0-1.

وكان فياريال قادرا على التساوي مع اتلتيكو (34 نقطة)، إلا ان خسارته ابقته في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، فيما تقدم رايو فايكانو الى المركز السابع بـ 29 نقطة. وسجل هدف المباراة الوحيد الشاب سيرخيو كامييو (70).