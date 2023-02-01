

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه تمنى لو أن الأسطورة دييغو مارادونا كان حاضرا ليسلمه كأس العالم 2022 في ديسمبر الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يشعر بالأسف على الفترة التي استغرقها لقيادة «التانغو» إلى لقب المونديال.



وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقبه الثالث في كأس العالم عبر النسخة التي استضافتها قطر في نوفمبر وديسمبر الماضيين، وتوج بجائزة الكرة الذهبية في البطولة إثر تألقه وتسجيل سبعة أهداف للمنتخب في البطولة منها هدفان في المباراة النهائية أمام منتخب فرنسا.



وكان التتويج بلقب المونديال هو الأول للمنتخب الأرجنتيني منذ قيادة الراحل مارادونا، الذي فارق الحياة عام 2020، المنتخب للتتويج بلقب مونديال المكسيك 1986. وقال ميسي في مقابلة مع الصحافي ومقدم البرامج الأرجنتيني آندي كوسنتزوف في العاصمة الفرنسية باريس، إنه يأسف لحقيقة أن مارادونا، الذي كان مدربا للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2010، لم يكن على قيد الحياة ليشهد لحظة تتويجه بلقب مونديال 2022.



وقال ميسي: «كنت أود أن يسلم مارادونا الكأس لي، أو على الأقل يشهد ذلك، أن يشهد الأرجنتين تتوج بطلة للعالم».



ورغم أن التتويج باللقب جاء في النسخة الخامسة والأخيرة على الأرجح التي يشارك فيها ميسي بالمونديال، يرى نجم باريس سان جرمان الفرنسي أن الفوز باللقب جاء في أفضل وقت ممكن.



وقال ميسي: «أعتقد أنه إذا كان علي اختيار لحظة التتويج، لاخترت هذه اللحظة. فقد جاءت في المرحلة الأخيرة من مسيرتي».



وأضاف: «حققت كل شيء مع المنتخب الأرجنتيني مثلما كنت أحلم دائما. وحققت كل شيء في مسيرتي على المستوى الفردي. وكنت أتطلع لإنهاء مسيرتي بشكل استثنائي».



وأضاف: «عندما بدأت، لم أكن أتخيل أن كل ذلك سيحدث، والوصول إلى هذه اللحظة كان أفضل شيء. ليس لدي أي شكوى ولا يمكن أن أتمنى أكثر من ذلك». وتابع ميسي: «أحرزنا كوبا أميركا (عام 2021) وكأس العالم، لم يعد يتبقى شيء».