أحمد مغربي



قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، خلال كلمة على هامش حفل جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي في دورتها الثانية، انه تشرف خلال الفترة القصيرة الماضية وخلال الأشهر الثلاثة أن يسجل العديد من نجاحات القطاع النفطي، بداية من إبرام مذكرة التفاهم في موضوع حقل الدرة مع المملكة العربية السعودية، ومرورا بتحسين معدلات القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت.



وأعرب د.الملا، خلال الكلمة التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء في الحفل، عن سعادته بهذا التفوق الذي يراه في القطاع النفطي والذي يستمر من أفضل لأفضل في عملية التحول الرقمي.



وأكد على انه سيكون دائما داعما للقطاع النفطي ومتواجدا معه وفي صفه، لأنه المورد الأول لهذا البلد، كما أنه المحرك الأساسي للدخل القومي، مضيفا «إن شاء الله يستمر هذا القطاع بالتطور دائما سواء كنت وزيرا أو مراقبا لهذا القطاع».