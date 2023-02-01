القاهرة - مجدي عبدالرحمن



حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي خلال الجلسة العامة امس موقف استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المنتهية مدته في ضوء مناقشة مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، وتمت الموافقة على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس الاول في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.



وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.



وكانت الجلسة قد شهدت اعتراضات بشأن المادة الثانية والتي كانت تنص على أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.



وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية إنه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين إعادة صياغة المادة، وبالفعل أقرها المجلس.