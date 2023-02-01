قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن اتفاقية جديدة جرى التوصل إليها تقضي بانضمام إيران إلى عملية «تسوية الأوضاع» بين سورية وتركيا.



جاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الروسية موسكو مع نظيره المصري سامح شكري، تضمن تصريحات روسية بدأت من ليبيا إلى تركيا، وسورية، وإيران، مرورا بفلسطين وانتهاء بأوكرانيا.



الوزير الروسي أضاف أن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي في «تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسورية»، والعمل في هذا المسار.



ويرى لافروف أن من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية ـ السورية بوساطة من روسيا وإيران.



وفيما يتعلق بالمواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والديبلوماسي، فهي أمور يجري العمل عليها حاليا، بحسب لافروف، و«يجب علينا أن نمضي للتوصل إلى نتائج محددة».



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى مواصلة عقد لقاءات بين بلاده وروسيا وسورية وإيران، بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سورية، بحسب وكالة «الأناضول» التركية.



وأضاف في تصريحات يوم الأحد الماضي «لتجتمع تركيا وروسيا وسورية، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد».



التصريحات الروسية جاءت اليوم بعد حالة من الركود طغت على جو «التطبيع» بين أنقرة ودمشق، خصوصا مع تصريحات شبه يومية كانت ترد على لسان مسؤولين أتراك حول أهمية هذا التقارب.



وسبق أن قال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، خلال مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، إنه لا يمكن حل القضية السورية بسهولة دون وجود إيران.



وتراجعت وتيرة التصريحات التركية الداعية الى التطبيع بين دمشق وانقرة عقب سلسلة لقاءات أجراها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في واشنطن ضمن سلسلة لقاءات، كان من بينها لقاؤه مع الجالية السورية في أميركا. وصدر بيان مشترك أميركي ـ تركي، أكد التزام الطرفين بالعملية السياسية في سورية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما خطط البلدان للحفاظ على التنسيق في محاربة الإرهاب، خاصة تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني.



وتم تأجيل اجتماع مفترض بين وزيري خارجية سورية وتركيا إلى اجل غير مسمى، عقب اجتماع وزيري دفاعهما في موسكو نهاية العام الماضي، واصبح من المستبعد لقاء الرئيسين رجب طيب اردوغان وبشار الاسد في المدى المنظور بعد ان اشترطت دمشق انسحاب القوات التركية المتواجدة في الشمال.