

الدوحة - فريد عبدالباقي



حافظ فريق الدحيل على صدارة الدوري القطري بفوزه الثمين على الوكرة بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة الـ 12 سجله المدافع الشاب يوسف أيمن في الدقيقة الثالثة، رافعا رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد الوكرة عند 18 نقطة.



وفي مباراة أخرى، قفز نادي قطر إلى المركز الثالث بعد انتصاره على العربي بنتيجة 3-2، سجلها عمر العمادي وناصر بخش والكونغولي بين مالانغو في الدقائق (14 و19 و69)، فيما سجل هدفي العربي هلال محمد والآيسلندي أرون غونارسون في الدقيقتين (26 و83)، وبهذا الفوز رفع فريق قطر رصيده إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث للمرة الأولى هذا الموسم، وتجمد رصيد العربي عند 22 نقطة في المركز الثاني.



وفي مباراة ثالثة، نجح الريان من تخطي عقبة فريق الشمال بالفوز 2-1 سجلهما الإيفواري يوهان بولي وأسامة الطيري في الدقيقتين (15 و42)، فيما سجل للشمال الفرنسي لويك لاندري في الدقيقة 45.

وبذلك رفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز الثامن.



وبختام مباريات الجولة الـ 12، تصدر الثنائي الكيني مايكل أولونغا مهاجم الدحيل، والأنغولي جاسينتو دالا مهاجم الوكرة، صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف لكل منهما، ويأتي في المرتبة الثالثة المحترف التونسي للعربي يوسف المساكني برصيد 7 أهداف، ثم المهاجم الإيفواري للريان يوهان بولي، والمهاجم الأردني للأهلي يزن النعيمات برصيد 6 أهداف لكل منهما.