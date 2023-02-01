

تنطلق بطولة الكويت الدولية السنوية لسباقات الهجن السبت المقبل بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 98 شوطا وتقام على مدى 6 أيام بمضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.



وقال رئيس النادي حسين الدواس إن البطولة باتت من اهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية وذلك بفضل دعم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مثمنا دعم سموه لأبنائه من عشاق هذه الرياضة.



وأكد الدواس أن اللجنة المنظمة للبطولة بجميع اللجان العاملة أتمت استعداداتها لبدء سباقات البطولة لاسيما ما يتعلق بمراسم حفلي الافتتاح والختام، مشيرا إلى الإقبال الكبير للتسجيل بأشواط البطولة من قبل ملاك الهجن.



وذكر أن اللجنة رصدت جوائز قيمة للملاك الفائزين في السباقات وهي 75 سيارة وجوائز نقدية مجزية إضافة إلى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة، كما خصصت أشواطا لتنافس الهجن من الإنتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاك الهجن في الكويت وتشجيعهم على الإنتاج.



وأوضح أن هذه البطولة دائما ما تتسم سباقاتها بندية وإثارة كبيرة نظرا لمشاركة أجود الهجن في المنطقة الخليجية بها وهي الأفضل بالعالم خصوصا الشوط الرئيسي بالبطولة الذي سيقام على السيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير في اليوم الختامي لها.



وأوضح الدواس أن الهجن المشاركة من خارج البلاد بدأت بالتوافد استعدادا للمشاركة في السباقات، مشيرا إلى أن اللجنة ستطبق جميع القوانين المتبعة في هذه السباقات.