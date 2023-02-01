بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء فهد العبدالجادر، م علياء الفارسي، م.منيرة الأمير، ناصر الكفيف، م. عبد اللطيف الدعي، م.فرح الرومي، م.شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، ونصار العازمي، بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.



وعقب الاجتماع صرح رئيس اللجنة د.حسن كمال بأنه تمت الموافقة على كتاب شركة المشروعات السياحية بشأن إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد.



وقال د.كمال إنه تم إبقاء طلب المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء على جدول الأعمال، بينما تمت إحالة الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمجمعات السكنية للعمالة إلى الجهاز التنفيذي.



وأصاف أنه تمت أيضا إحالة مقترح وزارة الشؤون بشأن البوثات والأكشاك إلى الجهاز التنفيذي، كما تمت إحالة الكتاب المقدم من إحدى الشركات بشأن القرار الصادر بالموافقة على طلبات خاصة بمشروع (B.O.T) بين وزارة المالية والشركة إلى الجهاز التنفيذي.