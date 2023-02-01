تبحث لجنة مزاولة المهن الهندسية خلال اجتماعها اليوم برئاسة م.فرح الرومي سؤال العضو م.عبداللطيف الدعي بشأن تصنيف شركات المقاولات لدى البلدية.



من جانب آخر، وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء قرار المجلس البلدي والموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري نقل موقع الجورة بمساحة (995511م2) تقريبا والمسار بطول (1950م2) تقريبا، شريطة ما يلي:



٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة



٭ أن يتم تخصيص الجورة والمسار بصفة مؤقتة، ويتم إخلاء المواقع حين تطلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية ذلك.



٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.



٭ تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الجورة والمسار في حال تعارضهما مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية قبل التثبيت.